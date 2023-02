Golfcentrum De Bilt moest van de gemeente dicht, maar mag van de rechter open blijven

Het golfcentrum, dat in de polder tussen Utrecht en Groenekan ligt, kwam niet zonder slag of stoot van de grond. De laatste weken kwam dat tot een kookpunt. Mede-eigenaar Jolmer de Haas klinkt opgelucht als hij vertelt dat ze voorlopig open mogen blijven. "Het is fijn dat hiermee even rust komt. Volgende week donderdag dient de rechtszaak en tot die tijd mogen we open blijven."