De wasstraat van Ramazan staat vol hulpgoederen voor Turkije: 'Nu nog vervoer'

Vrienden van Ramazan slapen op dit moment in auto's en op straat, zijn familie heeft het gelukkig beter getroffen. Zij hebben een bungalow gevonden waar ze sinds de aardbevingen in wonen. "Ze durfden niet in hun eigen huis te blijven vanwege instortingsgevaar. De vrouwen en kinderen van mijn vrienden slapen in de auto, hun mannen in het park bij een vuurkorf." Een onhoudbare situatie gezien de temperaturen. En de brandstof raakt ook nog eens op. Ramazan vindt het vreselijk, maar doet wat hij kan met zijn actie.