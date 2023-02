OM eist tot zes jaar cel voor Utrechtse plofkraakbende

Een aantal maanden na de ontploffing in Overvecht was er een nieuw fataal incident. Dit keer bij een crash met een mogelijke vluchtauto. Een jonge vrouw kwam op de A2 bij Nieuwegein om het leven toen de snelle Audi met twee van de verdachten met ruim 250 kilometer per uur een klapband kreeg en op haar auto klapte. Utrechter M. van D. werd daarvoor veroordeeld. Ook in deze zaak wordt hij weer verdacht van meerdere criminele feiten, waarvoor hij negen maanden de cel in zou moeten.