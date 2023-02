OM eist tot zes jaar cel voor vijf verdachten van Utrechtse plofkraakbende

J.Z. leerde zijn eigen vriendin om zelf thuis explosieven te maken. De 31-jarige vrouw uit Den Bosch verklaarde zelf dat ze daarin min of was meegezogen, maar volgens de officier van justitie was haar rol in de organisatie veel groter dan zij deed voorkomen. Zij was met haar vriend in het trainingscentrum in Spanje en speelde een coördinerende rol binnen de groep.