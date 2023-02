Einde aan supermarktoorlog in Nieuwegein: gemeente en Aldi schikken met supermarkten voor half miljoen euro

Want hoe is deze zaak, die in de rechtszaal eerder al een ‘supermarktoorlog’ werd genoemd ook alweer begonnen? In het kort: in de nieuwbouwwijk Blokhoeve West komt een Aldi, maar voordat die gebouwd kan worden, wilde Aldi alvast een tijdelijke supermarkt openen op gehuurde grond van de gemeente. Die zegde dat toe.