Firas uit Houten voelt zich machteloos na de aardbevingen in zijn vaderland: 'Nu nog zitten er levende mensen onder het puin'

Provincie Utrecht - Het dodental na de aardbeving in Turkije en Syrië is ondertussen opgelopen tot ruim 19.000. Ook in onze regio zijn veel mensen die dierbaren hebben verloren bij de natuurramp. Firas Mamo uit Houten is een van die mensen. Zijn familie in Syrië is in een nachtmerrie beland en hij maakt zich zorgen of de juiste hulp het land wel binnen kan komen.