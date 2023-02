Raad Baarn wil bibliotheek toch in centrum, geen steun meer voor verhuizing naar De Speeldoos

Volgens theaterdirecteur Tom van der Poel blijft het daar niet bij. "Als we De Speeldoos voor tien jaar gaan oplappen zitten we over vijf jaar weer bij de gemeente om te bedenken wat we daarna gaan doen. Dat wordt een heel dure oplossing, want zo'n investering schrijf je af over tien jaar. Je kunt beter meer geld uitgeven voor een duurzaam gebouw. Dan kun je het over veertig jaar afschrijven."