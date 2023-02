Utrecht: uniforme schurftaanpak in de maak voor studentensteden

Het is de bedoeling om tot een landelijke aanpak te komen zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is en terecht kan met (hulp)vragen. Afgesproken is dat de huisarts er is voor taken in de eerstelijnszorg zoals diagnose, behandeling en advies over contacten. De GGD'en zijn er voor inhoudelijke advisering, voor het beantwoorden van vragen van inwoners en zorgprofessionals, en voor de ondersteuning bij grote uitbraken.