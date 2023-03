Provincie Utrecht - Binnenkort valt-ie als het goed is bij je in de bus: een envelop met daarin twee stempassen. Eén daarvan is voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart. Maar voordat je kunt stemmen moet je natuurlijk wel weten waarop. Op welke partij maar ook vooral: waar gaan de Provinciale Staten eigenlijk over? Wij leggen het je uit in vier minuten.