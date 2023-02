Repaircafé zorgt voor opgefriste apparaten en nieuwe vriendschappen

Het Repaircafé in het Soesterkwartier is twee keer per maand op donderdag open. De mannen maken met veel liefde alles wat kapot is. Gastheer Joop is de gangmaker. Hij deelt cake uit aan de vrijwilligers en legt uit hoe het in 'zijn' Repaircafé werkt: "Vanaf half twee zijn mensen welkom. De ene keer staan er 10 klanten te trappelen, de andere keer is er maar één Amersfoorter met een kapotte klok. Je kunt het zo gek niet bedenken of we kunnen het hier maken: naaimachines, koffiezetapparaten, uurwerken, we doen het allemaal. Kost niets. Tenminste, niet verplicht. Van de vrijwillige donaties kopen we materialen of gereedschap dat we missen. En één keer peer jaar eten we een hapje met alle vrijwilligers. We doen het tenslotte ook voor de gezelligheid!"