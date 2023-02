Nog steeds geen besluit centra voor kinderhartchirurgie, patiëntenverenigingen willen duidelijkheid

"We hadden gehoopt dat de NFU en de hartcentra er samen waren uitgekomen", zeggen de patiëntenverenigingen. Zij zijn in principe voor het concentreren van de zorg, maar het is de patiëntenverenigingen om het even of er twee of drie centra overblijven. Ook hebben ze geen mening over welke centra zouden moeten blijven en welke zouden kunnen sluiten, aldus een woordvoerder.