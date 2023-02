Celstraf voor man uit Amerongen die aanslag pleegde op woning in Leersum

Leersum - De man die in 2021 een aanslag pleegde op een woning aan de Juffersland in Leersum, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De nu 21-jarige man uit Amerongen gooide destijds een Cobra via de brievenbus naar binnen, met een grote ravage in de woning tot gevolg.