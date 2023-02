Antisemitisme en discriminatie in de klas: 'Het floept eruit, snap je'

Er is de afgelopen weken best wat kritiek op jonge mensen wat betreft kennis over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Jongeren weten er te weinig vanaf, of twijfelen aan wat in de geschiedenisboeken staat. Dat merken leraren op middelbare scholen ook, volgens nieuw onderzoek in opdracht van de Anne Frank Stichting. Discriminatie en antisemitisme komen vaker voor. "Maar hier valt het gelukkig mee", zegt geschiedenisleraar Albert Jens. "Ik heb ooit ergens anders gewerkt en daar zag je af en toe een hakenkruis op de wc-deur, maar hier eigenlijk niet."