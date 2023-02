Samen zijn ze 90 jaar vrijwilliger bij het Rode Kruis, maar Henk en Adrie moeten nu noodgedwongen stoppen

Henk zit al 57 jaar bij het Rode Kruis. Hij heeft een aantal jaar later zijn vrouw Adrie meegetrokken in het vrijwilligerswerk. Zij heeft zich 33 jaar ingezet. Ze hebben verschillende dingen gedaan, zoals klaar staan bij wandelmarsen of bij activiteiten van sportverenigingen. Maar ook bij het jaarlijks terugkerende Timmerdorp, een week in Leerdam waarin kinderen met hamers en spijkers te werk gaan. "Nou dan weet je al wat er gaat gebeuren," zegt Henk, "op de duim slaan."