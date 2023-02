Historisch stadhuis Vianen gaat toch niet in de verkoop

"Verkoop is onomkeerbaar. Dat moet je niet willen. Dit huis is van de stad en blijft van de stad", zegt Wilco van Snippenberg, raadslid van het CDA in Vijfheerenlanden. Samen met maar liefst vijf lokale fracties dient zijn partij vanavond een amendement in tegen de verkoop van het historische deel van het stadhuis in Vianen. Het kantoorgedeelte mag wat hen betreft wel worden verkocht.