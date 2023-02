Utrechtse politiek spreekt zich uit vóór bouwen in polder Rijnenburg

Een deel van de gemeenteraad vergaderde vandaag over een ruwe schets voor de toekomst van Polder Rijnenburg. Het was een technisch en lastig te volgen debat in de commissie, over een zogenoemde ‘oplegger’ bij de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU2040). In die RSU worden de plannen van de stad voor de komende decennia vastgelegd. Waar moet er gebouwd worden, wat moet natuur blijven, en wat voor voorzieningen als openbaar vervoer zijn er nodig? Die RSU is vastgesteld voor de verkiezingen van vorig jaar. Het vorige college vond dat er niet gebouwd zou moeten worden in Rijnenburg. Het nieuwe college wil dat wel, en dus moet er een wijziging komen op de RSU, en dat is geregeld in die oplegger.