Utrechters voelen zich niet bepaald verbonden met hun provincie, waarom eigenlijk niet?

Als vierde en laatste punt van mogelijke verbinding noemt Meijers de politieke arena, de Provinciale Staten dus. Op dat vlak doet Utrecht het in zijn ogen best goed. "Utrecht is een provincie waar veel gebeurt, die bovendien centraal gelegen is. Daardoor is wat hier gebeurt al snel landelijk relevant. Maar mensen moeten er dan wel weet van hebben. De vraag is of dat zo is."