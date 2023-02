Minder dure huizen moeten bouwproject De Hilt Eemnes weer verkoopbaar maken

Wethouder Reijn (Dorpsbelang) had afgelopen najaar al een opmerking in de gemeenteraad gemaakt over de trage verkoop van huizen in het dure segment. Hij vertelde dat De Hilt in de kantelende woningmarkt duidelijk minder belangstelling kreeg van potentiële kopers. Opties die er wel kwamen werden teruggegeven, omdat mensen de financiering simpelweg niet konden afronden.