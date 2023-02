Kleine oogjes en puur geluk in Spakenburg na historische winst: 'Het was een sprookje'

Helemaal wakker is hij niet. "Ik heb het feestje zeker meegevierd", lacht hij. "Maar na zo'n overwinning mag dat ook." Na een spannende wedstrijd stroomde het uitzinnige publiek het veld op. "Sommigen hard juichend, anders juist huilend van geluk", zegt Van der Linden. "Op het veld heb je niet door dat de spanning zo hoog is." Van tevoren had hij liever een overtuigende winst gehad, maar achteraf is de wedstrijd zoals hij was misschien wel perfect. "Het was een zware wedstrijd, maar zoals het gevierd is echt een sprookje."