Ook gemeente Utrecht doneert euro per inwoner voor aardbevingsslachtoffers

De gemeente maakt dus ruim 360.000 euro over, al is dat niet eenvoudig, want ook de gemeente komt geld tekort. Dijksma kiest daarom voor een creatieve financiële oplossing. In de potjes van de vorige crisis, die van de coronapandemie, is nog geld over. De burgemeester wil een deel van dat geld gebruiken voor deze donatie. Die geste kon rekenen op brede steun van de aanwezige raadsleden. Ook op de publieke tribune was bijval, waar mensen van Syrische en Turkse komaf de vragen van Denk ondersteunden.