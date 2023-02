Spinvis hult zich voor nieuwe theatershow in nevelen

Erik: "Ja, muzikaal is het heel leuk met zijn tweeën, omdat je heel snel kan op elkaar inspelen. We doen wel een soort theatervoorstelling, maar wij zijn natuurlijk geen acteurs. We zoeken naar allerlei vormen en dat spel vinden we denk ik allebei even leuk. Net als vroeger als kind lekker spelen met dingen. Uiteraard hebben we afspraken, maar als de een of de ander daarvan afwijkt omdat hij dat op dat moment gewoon leuk vindt dan kan dat. Als we samen spelen gebeuren er veel meer onverwachte dingen en ontstaan er wonderlijke momenten. Dat is heel verslavend en heel leuk om te doen."