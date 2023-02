Utrechts duo actief in Champions League voor doven: ‘Onze scheids heeft geen fluit, maar een vlag’

Zondag reist de equipe af naar het Zweedse Göteborg waar het toernooi plaatsvindt. “Dit is het allerhoogste podium”, zegt de debuterende Öztürk. “En ik ben de spits, ik moet voor de goals zorgen.” Öztürk is niet helemaal doof, maar slechthorend. Tijdens de wedstrijd moet hij zijn gehoorapparaat echter uit doen. “Dan hoor ik, net als alle anderen in het veld, helemaal niks. Dat is het eerlijkst.”