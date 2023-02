Soest stemt in met hoogbouw, buurt baalt: 'Geen leuke wijk'

Jacques Honkoop weet wel wie er naar de rechter stapt. Hij is een van de omwonenden en kan een flat van 8-hoog op 15 meter van zijn achtertuin tegemoet zien. Op het lager gelegen deel van de heuvel komt een gebouw met tien etages. Honkoop is bijzonder teleurgesteld in de gemeenteraad. "We moeten bekijken of we op basis van dit besluit al naar de Raad van State gaan, of later als het allemaal wat concreter is. Dat laten we over aan de advocaten die de diverse bewonersgroepen al in de arm hebben genomen."