Steun voor Utrechtse schrijver Lammers in paginagrote krantenadvertentie

In de advertentie staat dat de initiatiefnemers het verschrikkelijk vinden dat de Utrechter zich terug heeft moeten trekken als schrijver van het kinderboekenweekgedicht omdat hij talloze doodsbedreigingen ontving. "De aanvallen volgden op een kort verhaal dat Lammers in 2015 voor volwassenen schreef. Doodsbedreigingen aan het adres van schrijvers zijn onaanvaardbaar, ongeacht hoe je hun werk interpreteert of wat je ervan vindt. Wij vinden het niet acceptabel dat schrijvers in hun veiligheid en vrijheid worden bedreigd."