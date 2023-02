Tachtig truien ingezameld in De Ronde Venen: “Zo kan iedereen meedoen met Warmetruiendag”

De Vinkevener is één van de oprichters van Just Be Home De Ronde Venen , een organisatie die een plek wil creëren voor mensen die in hun leven tijdelijk zijn vastgelopen. Greet: “Dat kan zijn door een burn-out, een scheiding, een baan verloren.. mensen die even de koers kwijt zijn.” Bij deze organisatie kunnen ze even tot rust komen. “We doen hier niet aan therapie. Er is een luisterend oor maar je hoeft niet te praten. Je mag je ook terugtrekken. Niets moet!”