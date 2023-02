Partij voor de Dieren: Rat mag niet het slachtoffer worden van Utrechtse afvalstaking

Hij wilde van wethouder Susanne Schilderman (D66) weten wat ze gedaan heeft om te voorkomen dat dieren het slachtoffer zouden worden van de afvalbergen in de stad. Een direct antwoord op de vraag kwam er niet, de wethouder meldde wel dat er zeer uitgebreid gecommuniceerd is over de staking. “Via gemeentelijke kanalen, via sociale media, via de afvalwijzerapps hebben we hier aandacht aan gegeven.”