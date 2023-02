Renovatie van Draaibrug in Montfoort gaat langer duren: 'Kademuur slechter dan gedacht'

Tijdens de renovatie bleek dat de noordelijke kademuur in slechte staat is. "Om deze veilig te stellen is een tijdelijke voorzetwand geplaatst. Deze houten voorzetwand is op 9 januari geplaatst en op 17 januari is er nog extra betonlaag tussen de kademuur en de voorzetwand gestort voor een stevige constructie. Hiermee is een veilige situatie gecreëerd", laat een woordvoerder van Rijkwaterstaat weten. De kademuur wordt na de renovatie van de brug definitief hersteld.