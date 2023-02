Hond Yankee spil in vechtscheiding, rechter zet ruziënde baasjes opnieuw om tafel

Renswoude - Een gescheiden stel uit Renswoude dat verwikkeld is in een bittere ruzie over het eigendom van hun hond Yankee, moet van de rechter voorlopig samen voor het dier blijven zorgen. Als het niet lukt een omgangsregeling af te spreken, moeten ze nieuwe rechtszaak starten om te bepalen of één van hen enige de eigenaar van het dier is. De mannelijke helft van het voormalige stel sleepte zijn ex onlangs voor de rechter, omdat zij het dier zou hebben 'ontvoerd' en hij vindt dat de witte herder alleen van hem is.