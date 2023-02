Jeugdtrainer Kampong Hockey Utrecht vervolgd voor ontucht met minderjarig meisje

In september vorig jaar is er aangifte tegen de man gedaan. Nu het onderzoek van de zedenpolitie is afgerond heeft het Openbaar Ministerie (OM) beslist de oud-trainer te vervolgen. De man wordt ervan verdacht het meisje ertoe te hebben aangezet hem via zijn broekzak onzedelijk te betasten. Het OM kon op dit moment niet zeggen of de man een strafblad heeft.