'Ook Utrechtse boeren die geen piekbelaster zijn moeten beroep kunnen doen op stikstofregeling'

In Utrecht Komt Thuis op Radio M Utrecht zegt gedeputeerde Sterk dat de stikstofbelasting bij de natuurgebieden in de provincie Utrecht "niet zo ontzettend hoog is". Bovendien heeft Utrecht geen grote gebieden waar landbouw en natuur tegen elkaar aanschurken, zoals dat in Gelderland bijvoorbeeld wel het geval is. De kans dat veel Utrechtse boeren bij de drieduizend zwaarste vervuilers zit, is dan ook klein. Sterk hoopt dat het kabinet een aantrekkelijke regeling in het leven roept voor boeren die vrijwillig willen stoppen of verplaatsen, ook al zijn het geen piekbelasters.