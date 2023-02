Medewerkers Douwe Egberts in Utrecht gaan staken: 'De winst eerlijk verdelen'

JDE Peet's, het moederbedrijf van Douwe Egberts, heeft onder andere het theemerk Pickwick en koffiemerk L'Or onder zich.

In het jaarrapport van 2021 is te lezen dat het bedrijf in 367 miljoen euro winst maakte in 2020. In 2021 steeg dat bedrag naar 762 miljoen euro. Het ANP meldde afgelopen januari de voorlopige cijfers over 2022. Daaruit blijkt dat de brutowinst met 3 procent is toegenomen. De definitieve cijfers worden in februari verwacht.