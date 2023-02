Motoren mogelijk niet meer door Amerongen, raad stemt in met plan

De VVD was fel tegen het plan. Raadslid Judith van Roy noemde de motie 'zurig'.Ze betwijfelde of de meerderheid van de omwonenden van de Lekdijk wel echt overlast ervaren van de motorrijders. Daarbij vroeg ze zich af of er niet naar een bepaalde groep wordt geluisterd. "Ik ken een aantal inwoners uit het oude dorp die - als ze al overlast ervaren - daar veel genuanceerder over zijn." Ook vroeg ze aan wethouder Anouk Haaxma of er geen andere opties zijn, zoals handhaving in combinatie met het plaatsen van borden.