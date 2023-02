Utrecht trekt extra geld uit voor hulp aan huurders van huisjesmelkers

Een aanleiding voor de partijen om vragen te stellen over huisjesmelkers in de stad waren de BOOS-uitzendingen over verhuurder Marcel van Hooijdonk. In deze afleveringen, die vorig jaar zijn uitgezonden, zijn beelden te zien van een pand in Haarlem waar Van Hooijdonk huisbaas van is. Bewoners en oud-bewoners vertelden dat ze te maken hebben (gehad) met overstromingen, uitwerpselen en bedwantsen.