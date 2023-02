Hoopjes spotten bij de nationale mollentelling: 'Ondergronds de weg oversteken kan hij niet'

Het is het zesde jaar dat hij een weekend lang in kaart brengt waar molshopen, en dus ook mollen, in de stad Utrecht zijn. Hoewel de data nog niet compleet is en contant wordt aangevuld, is na een aantal jaar mollentellen al wel een hoop te vertellen over de verspreiding van het dier in Nederland. Op de Waddeneilanden is bijvoorbeeld geen mol te vinden en in steden, zoals Utrecht, zijn er barrières waar de mol niet doorheen kan.