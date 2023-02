Politie mag niet uitbreiden op sportvelden Driebergen

Driebergen-Rijsenburg - De Landelijke Eenheid van de politie mag niet uitbreiden op de sportvelden van Sportpark De Woerd in Driebergen. Dat heeft de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug besloten, nadat het college eerder ook al een negatief advies had gegeven over een mogelijke verbouwing. De politie denkt na over een nieuwe plek, omdat de huidige panden de nodige gebreken hebben.