Vijfheerenlanden maakte rekenfout: duurste parkeerkaart gehandicapten wordt goedkoper

Vijfheerenlanden - De gemeente Vijfheerenlanden gaat het tarief van de gehandicaptenparkeerkaart verlagen. Onlangs bleek namelijk dat die kaart nergens in de provincie duurder is dan in Vijfheerenlanden. Verschillende partijen dienden daarom schriftelijke vragen in. Nu blijkt dat er fouten zijn gemaakt bij de vaststelling van het tarief.