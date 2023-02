'Stook geen hout in provincie Utrecht'

Een week geleden was er ook al een stookalert voor de provincie. Het RIVM verwacht dit keer dat de weersomstandigheden nog de hele nacht aanhouden. Pas in de loop van morgenochtend wordt weer meer wind verwacht, maar mogelijk wordt het weer in de avond dan weer stabiel met opnieuw weinig wind. "Houd op maandag de Stookwijzer en stookalert websites in de gaten voor de actuele verwachting", aldus het RIVM.