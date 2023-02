Grote studioroof treft Kensington en andere muzikanten: 'Nachtmerrie is werkelijkheid geworden'

Jordi ontdekte de inbraak in zijn Barn In The Meadow studio aan de Benedeneind Noordzijde in Benschop vanochtend. "Er lag een ruit uit en ik zag al snel dat er gitaren miste. Naarmate ik verder liep, kwam ik steeds meer dingen tegen die ontbraken. Alles was met geweld losgetrokken. Ik was bijna in shock, het is heel bizar. Ik vermoed dat ze door het weiland zijn gekomen."