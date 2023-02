De ouderenzorg van de toekomst? 'Geen verpleeghuizen meer, maar verpleeghuiszorg thuis'

Om die zorg aan huis te kunnen regelen moet je wel de regels gaan veranderen, vindt Schrijvers. Volgens hem zit de overheid nog veel te veel vast aan allerlei wetten. "In het parlement wordt dan gepraat over het integraal zorgakkoord en dat gaat over systemen. Ik heb liever dat ze praten over wat doen we aan die wachtlijsten in de ouderenzorg. We hebben eigenlijk in Nederland drie wetten die gaan over de zorg, de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. In andere landen heb je er maar twee. Eentje voor de medische verzekeringen en eentje voor de langdurige zorg."