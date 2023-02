Marco en Gerda openen hun hotel voor asielzoekers: 'We willen iets doen'

Ja, ze moesten er wel even over nadenken, toen de gemeente laatst voor de zoveelste keer aanklopte met de vraag of hun hotel beschikbaar was voor opvang. "Eerst dachten we: zien we dat wel zitten? Je kent alleen de beelden van de tv", aldus Marco. Een bezoek aan de huidige crisisnoodopvang in Lexmond, ook in Vijfheerenlanden, heeft ze uiteindelijk overgehaald.