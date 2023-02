Utrecht heeft relatief veel vrouwen in provinciepolitiek, maar landelijk domineren de mannen

Provincie Utrecht - De provincie Utrecht heeft het meeste aantal vrouwen dat actief is in de Provinciale Staten. Ongeveer de helft van het aantal gekozen volksvertegenwoordigers in onze provincie is vrouw. Landelijk is deze groep sterk ondervertegenwoordigd. Ook bij de waterschappen is dat het geval, maar in onze regio zijn wel grote verschillen te zien. In waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat het om iets minder dan de helft, maar bij Stichtse Rijnlanden valt het aantal vrouwen erg tegen.