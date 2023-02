Inhoudelijke discussies en klein relletje tijdens eerste grote provinciale verkiezingsdebat

Na anderhalf uur debat is de rek er wel een beetje uit. Terwijl de PVV-leden mokkend in een andere zaaltje in het provinciehuis zitten, gaan ze in de foyer nog even door. BVNL'er Dercksen wil dat het stikstofbeleid de prullenbak in gaat: "Anders blijft Nederland op slot." Marianne de Widt van D66 gaat daar keihard tegenin: "We moeten het probleem niet ontkennen, maar er wat aan dóen."