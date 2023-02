Utrechtse voetballer Ihattaren opgepakt, huis in Vleuten doorzocht

Vleuten/Amsterdam - De Utrechtse voetballer Mohamed Ihattaren is gisteren gearresteerd in Amsterdam na een conflict in de relationele sfeer. De politie heeft vanochtend zijn huis in Vleuten doorzocht. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat een 21-jarige man uit Utrecht is aangehouden en dat zijn huis vanochtend is doorzocht.