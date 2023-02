Overburen stadhuis Utrecht in beeld bij raadsvergadering: 'Blij dat ik geen seks had'

Bewoner Richard Innemee stoort zich aan het meten met twee maten en de onzorgvuldigheid van het gemeentebestuur. “Aan de ene kant van ik het grappig, maar aan de andere kant vind ik het helemaal niet grappig, omdat hieruit blijkt dat het denken over privacy helemaal niet in het dna van de gemeente zit, die dat zelf wel propageert”, zegt hij. “Als ik een camera naar buiten richt, dan staan er binnen de kortste keren drie ambtenaren op de stoep.” De opmerking van Innemee over de seks was met de nodige scherts, serieuzer is hij als het gaat om de gasten die hij ontvangt in zijn woonkamer die ook in beeld kunnen komen. “Dat wil je toch helemaal niet hebben.”