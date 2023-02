Toen stroomstootwapen niet werkte, moesten agenten psychotische Utrechter neerschieten

El O. lijkt enigszins bij zinnen te komen als hij medische aandacht krijgt en even later in de ambulance ligt. Het valt de agenten op dat hij dingen zegt die in groot contrast staan met de situatie in het park. Zo zegt El O. veel ellende aan zijn hoofd te hebben en vertelt hij dat dat hij normaal gesproken een vredig persoon is maar geen kant op kon. Ook zegt hij blij te zijn dat de politie er heelhuids is afgekomen en dat hij graag zijn excuses wil aanbieden aan de agent die hij bedreigde. Hij schrijft later ook een brief aan de politie met excuses.