Onbegrip in Utrecht over besluit kinderhartcentra: 'Ernstig zieke kinderen moeten straks verplaatst worden'

"Dit besluit heeft grote gevolgen, met name voor de samenwerking met het Prinses Máxima Centrum dat naast ons zit. Daar worden kinderoncologische patiënten behandeld en die kampen met enige regelmaat ook met hartproblemen. Deze ernstig zieke kinderen kunnen straks niet meer acuut geholpen worden in Utrecht en moeten, naar het zich dus laat aanzien, naar Rotterdam of Groningen verplaatst worden. Dat is ingrijpend, ook voor de ouders en andere familieleden. De concentratie van kinderzorg in Utrecht die we hebben in vijf jaar hebben bereikt met het Prinses Máxima Centrum wordt hiermee deels teniet gedaan en dat is ontzettend jammer en pijnlijk, vooral voor de kinderen die dit betreft."