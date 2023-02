Griezelige overval met kapmes op tankstation Maarssen: celstraf en vrijspraak

De 20-jarige man krijgt een gevangenisstraf van twee jaar waarvan acht maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en een meldplicht bij de reclassering. Het Openbaar Ministerie had een iets langere celstraf geëist. De rechtbank heeft de relatief jonge leeftijd van de verdachte meegewogen en het feit dat hij deels opening van zaken heeft gegeven over zijn daden. Ook adviseerde de reclassering om een aanzienlijk deel van de op te leggen straf in voorwaardelijk op te leggen in combinatie met ambulante behandeling, een locatieverbod en het meewerken aan schuldhulpverlening.