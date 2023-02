Tweede Kamer maakt zich zorgen over verkoop Bilthovense vaccinontwikkelaar Intravacc

Vanmiddag vindt er een debat over Intravacc plaats. In het debat zullen verschillende partijen pleiten voor het overboord gooien van de verkoopplannen, of in ieder geval het afspreken van betere garanties. GroenLinks dient een motie in om definitief af te zien van de verkoop. Kamerlid Lisa Westerveld: "Wat voor belang is voor ons allemaal moet in publieke handen blijven."