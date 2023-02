Bingo en stamppot: Utrecht in actie voor Giro555

Op Radio M Utrecht is al vanaf de vroege ochtend aandacht voor de actiedag met gesprekken in het ochtendprogramma Utrecht is Wakker. Ook zijn verslaggevers de hele dag op pad om bijdragen te leveren voor radio, tv en internet. Radioverslaggever Robert Jan Booij is bijvoorbeeld al om 07.40 uur live bij de ULU-moskee in Utrecht. Daar worden heel veel acties gecoördineerd en melden zich constant mensen die willen helpen. Een uur later is Robert Jan bij Rami Ramou uit Utrecht. Zijn familie woont in Syrië, in het getroffen gebied.