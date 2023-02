Directeur jubilerend Prinses Máxima Centrum: 'Centreren kinderkankerzorg heeft enorm veel voordelen'

Een van de verpleegkundigen die er vanaf het begin bij was, is Jacqueline Zoon. "Vanuit een van de academische centra was ik een van de verpleegkundigen die is meegegaan. Dat is een heel goede keuze geweest", vertelt ze. "Het is echt iets heel moois om iedere dag te bouwen en mee te denken. In het begin was dat echt pionieren: we waren met heel weinig professionals en we hadden niks. We werden gastvrij onthaald door het andere ziekenhuis waar we tijdelijk mochten starten en konden nadenken over de beste behandelingen en de beste processen."